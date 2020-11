Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armit Laschet hat im Interview der Woche des Deutschlandfunks die Corona-Lockerungen für die Weihnachtstage verteidigt. Der CDU-Politiker sagte, die Regelungen beträfen ausschließlich den privaten Raum, während das öffentliche Leben strikt geschlossen bliebe. "Weihnachten begegnen sich Familien", das müsse man als Staat respektieren und da dürfe man auch ältere Menschen nicht ausschließen, sagte Laschet im Dlf. Man habe den Menschen in diesem Jahr bereits viel zugemutet und Grundrechte eingeschränkt. Das Weihnachtsfest sei etwas ganz besonderes und sollte möglich bleiben.

Absage an Skitourismus

Trotzdem müssten die allgemeinen Schutzregeln eingehalten werden, betonte Laschet im Deutschlandfunk. Vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar dürfen sich bis zu zehn Personen treffen. Nicht mitgezählt werden Kinder unter 14 Jahren. Eine Absage erteilte der NRW-Ministerpräsident aber dem Skitourismus in diesem Winter. "Wir appelieren an alle Länder, die Skitourismus haben, diesen bis zum 10. Januar auszusetzen", sagte Laschet im Dlf. Eine europäische Lösung sei hier wünschenswert. Vor allem Österreich war hier vorgeprescht und will Skifahren in dem Alpenstaat auch in diesem Winter möglich machen.

(Jan Woitas / dpa)Tourismusministerin: "Schreiben Deutschland auch nichts vor"

Skigebiete wegen der Pandemie schließen? Elisabeth Köstinger kann diesem Vorschlag "nichts abgewinnen": Nicht das Skifahren sei das Problem, sondern das Feiern danach, sagte Österreichs Tourismusministerin im Dlf.

Man sehe zur Zeit, dass die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern greifen. "Die Infektionszahlen sinken Tag für Tag, aber zu langsam", so Laschet. Das Ziel müsse bleiben, dass die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachverfolgen könnten, sagte der CDU-Politiker auf den sogenannten Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angesprochen. "Wir haben immer das Ziel gehabt, Schulen und Kindertagesstätten offen zu halten, so Laschet, dies gelte auch weiterhin. Alle 16 Bundesländer betrachteten den Wert der Bildung von Kindern als hohes Ziel. "Wir müssen mit dem Virus leben. Die Idee, dass in einem Winter Infektionskrankheiten auf Null gehen, ist eine Illusion.



(imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Zur weiteren Eindämmung der Pandemie schlug Laschet eine Funktionserweiterung der Corona-Warn-App vor. So sollten sich beispielsweise Restaurantbesucher über die App einloggen, sodass Infektionsketten nachgewiesen werden könnten, auch wenn dafür datenschutzrechtliche Hürden zu überwinden seien. "Jede Information, die dem Gesundheitsamt vorliegt, muss auch auf die Corona-App." Es gelte hier, den Datenschutz gegen andere Grundrechtseingriffe abzuwägen, sagte er. Laschet äußerte sich zuversichtlich, dass dazu ein parteipolitischer Konsens gefunden werde. Es gebe niemanden von den 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, die oder der von den Maßnahmen nicht betroffen sei.

"Die Länder haben jetzt schon Milliarden ausgegeben"

Zur Forderung aus der Bundespolitik, die Bundesländer müssten sich finanziell stärker an den Kosten der Coronapandemie beteiligen, sagte Laschet, es sei nicht ganz fair, den Ländern Untätigkeit vorzuwerfen. Nordrhein-Westfalen alleine habe 25 Milliarden Euro aufgenommen. Laschet forderte aber auch, dass Lockerungen so schnell wie möglich umgesetzt werden müssten, sobald das Infektionsgeschehen dies zulasse. "Sobald irgend möglich müssen Einschränkungen zurückgenommen werden", sagte er im Dlf. Einen Zeitpunkt könne man aber nicht nennen. "Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir jetzt noch monatelang alles schließen und Milliarden Monat für Monat aus der Bundeskasse beisteuern."

(Picture Alliance / dpa / Federico Gambarini)Die Ministerpräsidenten und die Coronakrise - Wertvolle Zeit vergeudet

Einige Landesfürsten hätten aus ihrer Arroganz aus dem Frühjahr nichts gelernt, kommentiert Frank Capellan. NRW-Ministerpräsident Laschet und seine Kolleginnen hätten es in der Hand gehabt, einen halbherzigen Lockdown anders zu gestalten.

Jede neue Maßnahme sei immer eine Frage der Abwägung. "Den Einzelhandel in unseren Innenstädten ganz zu ruinieren, kann ja auch nicht das Ziel sein", sagte Laschet auf den Aspekt angesprochen, dass gerade in der Vorweihnachtszeit der Andrang in den Geschäften groß werde. Wenn man beispielsweise nach Spanien blicke, so der NRW-Ministerpräsident, sehe man, dass trotz rigoroser Maßnahmen die Zahlen danach wieder explodiert seien. "Es gibt nicht den Königsweg." Deutschland stehe im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in der Pandemie noch ganz gut da.

(picture alliance / dpa / Jens Büttner)Die Zeit nach Merkel

Im Februar verkündete Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug von der Parteispitze, die Pandemie verhinderte bisher die Wahl eines Nachfolgers. Das Umfragehoch übertüncht, dass die CDU für junge Wähler wenig attraktiv ist.

"Impfstoff ist die einzige Möglichkeit, das Virus zu bekämpfen"

Der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes sagte, die einzige Möglichkeit sei, "sich in den Impfstoff zu retten." Nur so könne dieses Virus auf Dauer bekämpft werden. In früheren Zeiten habe man solchen Infektionen machtlos gegenüber gestanden. So lange der Impfstoff nicht da sei, müssten Corona-Schutzmaßnahmen ergriffen werden und eine solche Vorsicht gelten. Die Politik setze aber darauf, dass der Impfstoff bald komme.

(Getty / Lukas Schulze)Merz: CDU muss handlungsfähig ins Wahljahr 2021 gehen

Die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz haben sich darauf geeinigt, den Parteitag im Januar abzuhalten. Mit Blick auf die Bundestagswahl sei wichtig, die Führungsfrage nicht zu lange offen zu lassen, sagte Friedrich Merz im Dlf.

Laschet kandidiert auch für den CDU-Vorsitz. Es müsse alle getan werden, um die aktuell hohen Zustimmungswerte der CDU zu halten, sagte der NRW-Ministerpräsident im Dlf. "Ein Bruch mit Angela Merkel wäre töricht", man müsse gut über die 15 Regierungsjahre reden und trotzdem neue Ideen entwickeln. "Ich spüre viel Zustimmung, ich glaube dass gerade der Kurs der Mitte am Ende viele Delegierte überzeugen wird", sagte Laschet im Dlf.

(dpa / picture alliance / Federico Gambarini /Eventpress Staufenberg / Kay Nietfeld)CDU - Wer wird neuer Parteivorsitzender?

Wegen der COVID-19-Pandemie hat die CDU die Entscheidung um die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer an der Parteispitze vertagt. Kandidaten sind weiterhin Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz – doch die Coronakrise hat deren Chancen verändert.