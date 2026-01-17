Wenn Europa souverän sein wolle, müsse es seine eigenen Positionen auch selbst vertreten, sagte Laschet der Nachrichtenagentur AFP. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags sprach von einer Selbstentmündigung Europas. Europäische Regierungschefs erarbeiteten gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Positionen, die anschließend von amerikanischen Unterhändlern nach Moskau getragen würden.
Die EU hatte die Kontakte zu Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 weitgehend abgebrochen. Die Gespräche mit Russland über eine Beendigung des Kriegs führen hauptsächlich die USA.
