Late Night Show zu Hanau "Wir sind als Gesellschaft getroffen"

Neun Menschen sterben vor fast einem Jahr in einer Shishabar in Hanau. Der Schütze ist ein Deutscher, die Opfer haben alle einen Migrationshintergrund. Morgen beschäftigt sich die Late Night Talkerin Nalan Sipar mit dem Anschlag in ihrer Show, "Hanau war eine Zäsur", sagte sie im Dlf.

Nalan Sipar im Gespräch mit Adalbert Siniawski

