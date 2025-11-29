Rentenreform

Die bereits vom Kabinett gebilligte Version des Gesetzentwurfs wird in der kommenden Woche in den Bundestag eingebracht. (IMAGO / photothek)

Es sei eine schwierige Entscheidung, die zu treffen sei. Das von Bundeskanzler Merz in Aussicht gestellte Mitspracherecht für die Junge Union in der Rentenkommission sei jedoch ein guter Vorschlag . Man müsse bei der Debatte um eine zukunftsfähige Rente gemeinsam im Gespräch bleiben. Den Herausforderungen des demografischen Wandels könnten die Generationen nur gemeinsam begegnen, erklärte Knoll.

Bundeskanzler Merz teilte nach der Sitzung des Koalitionsausschusses mit, dass die Bundesregierung an ihren Rentenplänen festhalte. Die bereits vom Kabinett gebilligte Version des Gesetzentwurfs werde in der kommenden Woche in den Bundestag eingebracht. Die Kritikpunkte der Jungen Union würden jedoch in einem begleitenden Entschließungsantrag berücksichtigt.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.