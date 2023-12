Ärztestreik

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält den Hausärztestreik für unbegründet. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Diese halte er nicht für begründet, sagte er im ZDF. Außer in der Schweiz werde in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Spielräume für Honorarzuwächse sehe er nicht, so der SPD-Politiker. Angesichts der - so wörtlich - "riesigen Krankheitswelle in der Bevölkerung" bringe der Streik nichts voran. Die Vorstandschefin des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, Pfeiffer, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Brutto-Reinerträge der niedergelassenen Ärzte seien in den vergangenen Jahren im bundesweiten Durchschnitt gestiegen.

Ärzteverbände haben dazu aufgerufen, Hausarzt- und Facharztpraxen bundesweit zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen zu halten. Lauterbach will sich mit Vertretern der Hausärzte im Januar treffen, um über die von ihnen beklagte Überlastung und die Bürokratie in den Praxen zu beraten.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.