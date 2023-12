Bis Ende des Jahres bleiben Zehntausende Arztpraxen geschlossen. (imago images / Panthermedia / limpido via www.imago-images.de)

Bis Jahresende werden zahlreiche Arztpraxen in ganz Deutschland geschlossen bleiben. Ärzteverbände wollen so gegen die steigenden Kosten und die Gesundheitspolitik von Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) protestieren. Der Virchowbund der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte geht davon aus, dass Tausende Praxen bis Freitag, den 29. Dezember, geschlossen bleiben werden. Landesweit wird es nur ein eingeschränktes medizinisches Angebot geben.

Der Virchowbund der niedergelassenen Ärzte hat seine Mitglieder zu Praxisschließungen ab dem 27. bis zum 29. Dezember aufgefordert. Die Aktion ist Teil der Kampagne "Praxis in Not", die von mehr als 20 Verbänden unterstützt wird und erfolgt aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Bundesminister Karl Lauterbach (SPD).

Der Grund: Haus- und Fachärzte fühlen sich in Deutschland überlastet und klagen über zu viel Bürokratie und mangelnde Kostenerstattung. „Seit 30 Jahren zwingen Politik und Kassen die Arztpraxen zu schmerzhaften Sparmaßnahmen. Wir können nicht mehr!“, heißt es auf der Homepage von „Praxis in Not“

Der Virchowbund rechnet mit bundesweit mehreren Zehntausend geschlossenen Praxen. Die Praxen waren dazu aufgerufen worden, ihre Patienten über die Schließung zu informieren, auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu verweisen und für Vertretung für dringende Notfälle zu sorgen.

Eine der Kernforderungen von „Praxis in Not“ lautet, die Budgetierung in allen Fachgruppen zu beenden. Die gesetzlich vorgegebene Budgetierung im deutschen Gesundheitswesen legt fest, welchen Höchstbetrag die gesetzlichen Krankenkassen pro Jahr für sämtliche medizinische Leistungen ausgeben dürfen.

Das bedeutet, dass der finanzielle Rahmen, der den niedergelassenen Ärzten zur Verfügung steht, begrenzt ist, unabhängig von der Anzahl der behandelten Patientinnen und Patienten oder der Art der Erkrankungen.

Unter einem Budget ergibt es laut Virchowbund wirtschaftlich keinen Sinn, weitere Patienten aufzunehmen und Termine zu vergeben. Weitere Patienten lösen in der Praxis Kosten aus, die der Arzt aus eigener Tasche finanzieren müsse. Das empfinde die Ärzteschaft als unzumutbar.

Inflation und Energiekosten belasten Arztpraxen

Während Handel, Handwerk und Co. ihre Preise aufgrund der Inflation und gestiegener Energiekosten erhöhen, dürfen niedergelassene Ärzte das laut „Praxis in Not“ nicht. Die Kosten würden wachsen, die Einnahmen blieben gleich. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen würden staatliche Unterstützung von bis zu acht Milliarden Euro erhalten, während die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte leer ausgingen.

Auch die Praxismitarbeiter hätten keinen staatlichen Coronabonus erhalten, obwohl 19 von 20 Corona-Patienten nicht im Krankenhaus, sondern in den Praxen versorgt wurden. „Für 2024 soll die Finanzierung durch die gesetzlichen Krankenkassen um 3,85 Prozent steigen. Bei einer Rekord-Inflation von teils über 10 Prozent heißt das: Die Praxen verlieren Geld“, heißt es von Seiten der Kampagne „Praxis in Not“.

Personalkosten seien mit rund 60 bis 70 Prozent der mit Abstand größte Kostenblock einer Arztpraxis. Bislang würden die Tarifsteigerungen für Medizinische Fachangestellte nicht oder nur mit Verspätung von den Krankenkassen gegenfinanziert.

Fachkräftemangel in der Medizin

Weitere Forderungen der Ärzteschaft sind der Abbau von Bürokratie, die Wiedereinführung der Neupatientenregelung und die Bekämpfung des Fachkräftemangels, etwa durch mindestens 5000 neue Medizinstudienplätze. „Schon jetzt überlegen 70 Prozent aller Hausärzte und Fachärztinnen, vorzeitig den Beruf an den Nagel zu hängen“, heißt es von Seiten der Aktion „Praxis in Not“.

Nach Angaben der kassenärztlichen Bundesvereinigung gibt es knapp 100.000 Praxen in Deutschland und etwas mehr als 185.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Das Statistische Bundesamt sammelt regelmäßig Informationen zur Kostenstruktur von Arztpraxen. Allerdings liegen die neuesten verfügbaren Daten immer einige Jahre zurück. Die jüngsten veröffentlichten Zahlen beziehen sich daher auf das Jahr 2021.

Eine Arztpraxis hat demnach im Durchschnitt rund 756.000 Euro eingenommen. Dabei sind alle Einnahmen der Praxis, einschließlich gemeinsamer Praxisgemeinschaften und medizinischer Versorgungszentren, berücksichtigt. Im Vergleich dazu hatte die Praxis durchschnittliche Ausgaben von etwa 420.000 Euro. Wenn man die Einnahmen von den Ausgaben abzieht, bleibt ein durchschnittlicher Gewinn von 336.000 Euro pro Praxis übrig.

72 Prozent ihrer Einnahmen erzielen Arztpraxen aus der Kassenabrechnung und diese sind in den vergangenen Jahren auch kontinuierlich gestiegen - aber weniger stark als die allgemeinen Bruttogehälter in Deutschland. Vor dem Hintergrund sehen sich die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte durch politische Entscheidungen von der allgemeinen Entwicklung abgehängt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Forderungen deutscher Ärzte nach höheren Honoraren zurückgewiesen. "Die Forderung nach mehr Geld halte ich nicht für begründet", sagte Lauterbach im ZDF am 27. Dezember. Mit Ausnahme der Schweiz werde nirgendwo in Europa in den Praxen so viel verdient wie in Deutschland, argumentierte der Gesundheitsminister. Gerade viele Facharztgruppen verdienten im internationalen Vergleich "ausgezeichnet", sagte Lauterbach.

Bei anderen Berufsgruppen im Gesundheitssystem, etwa bei den Pflegekräften, bestünde mehr Bedarf. Die Praxen bräuchten bessere Arbeitsbedingungen, weniger Bürokratie und eine gerechtere Verteilung des Geldes. Er verstehe nicht, warum gestreikt wird, sagte der SPD-Politiker. Es gebe derzeit eine "riesige Krankheitswelle" in der Bevölkerung. "Der Streik bringt überhaupt nichts nach vorne", kritisierte Lauterbach.

Die Forderungen der Ärzteschaft seien bekannt. Vorschläge zu einer notwendigen Entbürokratisierung und einer Honorarreform würden seit Monaten vorbereitet. Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte den Ärztestreik kritisiert, da er vor allem alte und schwache Menschen treffe.

Nach dem Protest folgen das Wochenende und der Neujahrstag. Die Arztpraxen dürfen also erst am 2. Januar wieder öffnen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst bleibt in dieser Zeit unter der Nummer 116 117 aufrechterhalten. Im Januar will sich der Gesundheitsminister mit den Hausärzten zu einem Krisengipfel treffen, um über die beklagte Überlastung und die Bürokratie in den Praxen zu beraten.

Ema/ AFP/ dpa