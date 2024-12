Der russische Außenminister Sergej Lawrow (AFP / MAHMUD HAMS)

Die Ukraine habe wiederholt zivile Ziele in Russland mit westlichen Waffen angegriffen, sagte Lawrow. Darauf werde es eine Antwort geben.

In der Nacht hatte es wieder Drohnenangriffe beider Seiten gegeben. In der russischen Region Belgorod fiel in der Folge in mehreren Orten der Strom aus. Das ukrainische Militär teilte zudem mit, man habe eine Militäreinrichtung in der russischen Region Rostow angegriffen.

In mehreren Regionen der Ukraine sorgten nächtliche Angriffe des russischen Militärs für Stromausfälle. Nach Angaben aus Kiew wurden 20 von insgesamt 31 Drohnen abgefangen.

