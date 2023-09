New York

Lawrow weist Friedensplan und UNO-Vorschlag für Getreideabkommen zurück

Russland hat erneut den ukrainischen Friedensplan und den Vorschlag der UNO für ein weiteres Getreideabkommen zurückgewiesen. Außenminister Lawrow sagte auf einer Pressekonferenz am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, beide Vorschläge seien nicht realistisch.

23.09.2023