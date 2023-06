Kinder wollen gebildet werden - nur wer soll's machen? Lehrermangel herrscht in den Klassenzimmern, wie auch in anderen Branchen fehlen in den Schulen die Fachkräfte. (imago images / Ikon Images / Jens Magnusson)

Laut Kultusministerkonferenz (KMK), der bundesländerübergreifende Zusammenkunft von Schul-, Bildungs- und Kultusministern, werden bis zum Jahr 2035 bundesweit knapp 24.000 Lehrkräfte fehlen.

Der Essener Pädagogikprofessor Klaus Klemm, seit Jahrzehnten einer der profiliertesten Schulforscher Deutschlands, schätzt dagegen, dass knapp 160.000 Unterrichtskräfte gebraucht würden, also siebenmal mehr.

Der Deutsche Lehrerverband hat bereits für die aktuelle Situation drastische Zahlen: Er schätzt, dass schon heute bis zu 40.000 Lehrerstellen in Deutschland nicht besetzt sind.

Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), hält die Zahlen von Klemm für belastbarer als die Prognose der Kultusministerkonferenz. Sie gibt der Politik die Schuld daran. Seit 20 Jahren sei nicht genug Geld investiert worden, nun sei das Bildungssystem unterfinanziert.

Besonders fehlen Lehrkräfte in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Bildungsforscher Klemm hat herausgefunden, dass im Schuljahr 2030/31 Nordrhein-Westfalen nur ein Drittel der nötigen ausgebildeten MINT-Fachlehrkräfte haben wird.

Laut KMK-Prognose werden die meisten Lehrer in der Sekundarstufe I gesucht. Ein Überangebot an Lehramtsabsolventen bestünde in den nächsten Jahren indes für die Sekundarstufe II und fürs Gymnasium. Lediglich im Jahr 2025/26 wird es zu einem Defizit kommen, wenn die Gymnasialzeit von acht (G8) auf neun Jahre (G9) verlängert wird. Im Jahr 2030 soll der Mangel vor allem die Berufsschulen betreffen.

Mecklenburg-Vorpommern will Lehrkräfte mit einer Prämie locken: Vier Jahre lang soll es fürs Unterrichten in der Provinz monatlich 424 Euro mehr geben. Das Angebot gilt ab dem kommenden Schuljahr für Lehrkräfte mit den Fächern Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie und Physik. Auch Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt setzen auf diesen Weg.

Brandenburg will für weniger Zugangshürden sorgen: Eine Verbeamtung soll bereits mit einem Bachelorabschluss und mit nur einem Unterrichtsfach möglich werden. Die entsprechenden Kräfte heißen dann nicht mehr Lehrer, sondern Bildungsamtmann und -frau.

Sachsen-Anhalt erprobt ein Modell, das die niedersächsische Landesregierung untersagt hatte: nur vier Tage pro Woche in der Schule, der fünfte Tag zu Hause mit selbstorganisierter Projektarbeit und Arbeitsaufträgen.

Bayern will bundesweit werben. 3000 Euro Prämie soll es für Lehrkräfte aus anderen Bundesländern geben.

Mehrere Länder – etwa Sachsen und Nordrhein-Westfalen – haben zudem angekündigt, künftig restriktiver bei der Gewährung von Teilzeitanträgen zu sein. Angeregt hatte das auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK.

Bislang arbeitet jedes Bundesland für sich, denn Bildung ist laut Grundgesetz Ländersache. Hinzu kommt, dass die Verteilung von Geldern aus Bundesmitteln nach einem komplizierten Verfahren abläuft, dass sich nach der Wirtschaftskraft von Ländern richtet, nicht aber nach pädagogischem oder didaktischem Bedarf.

Ernsthafte Versuche, das zu reformieren und zu einer Schulpolitik des Bundes zu kommen, hat es bislang nicht gegeben. Denn neben der Polizei ist die Schulpolitik eines der letzten verbliebenen Politikfelder, bei denen sich die Länder vom Bund nicht hineinreden lassen müssen. Reformen auf den Weg zu bringen, die alle Bundesländer betreffen, ist daher ausgesprochen schwierig. Außerdem gibt es bei Reformen auch innerhalb eines Landes heftige Diskussionen.

So stößt etwa der Vorschlag, die Teilzeit zu reduzieren , bei den Lehrergewerkschaften auf Kritik. Ihr Argument: Teilzeit ist gerade deswegen so weit verbreitet, weil die Belastungen im Beruf so hoch sind. Wer die Möglichkeit zur Stundenreduktion einschränkt, steigert die Belastung im Alltag weiter. Die Arbeit vor den Klassen, sagt GEW-Vorsitzende Maike Finnern, lasse sich nicht zusätzlich verdichten.

Jeder kreative Vorschlag setzt etliche Gesetzesänderungen voraus, und zwar in jedem einzelnen Bundesland, das diesen Weg gehen will sowie zusätzlich noch bei der gegenseitigen Anerkennung der Ausbildungen durch die Bundesländer untereinander. Ein Dilemma, das nur durch starken gemeinsamen politischen Willen lösbar scheint.

Die Abstimmung solcher Reformen ist schon in den Ländern schwierig – etwa dadurch, dass das für den Unterricht zuständige Schulministerium und das für die Lehrerausbildung verantwortliche Wissenschaftsministerium normalerweise nicht unter einem Dach angesiedelt sind.

Der Aufruf " Bildungswende jetzt ", der von mehr als 90 Organisationen - darunter Gewerkschaften, Bildungsverbände, Eltern- und Schülervertretungen - unterschrieben wurde, fordert ein 100-Milliarden-Euro-Sonderprogramm für die Schulen sowie eine Ausbildungsoffensive für Lehrer und Erzieherinnen. Das heißt: Die Länder sollen sich verpflichten, genügend Lehrkräfte auszubilden, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und Studienabschlüsse gegenseitig anzuerkennen.

Geld allein wird nach Einschätzung der Kultusministerin des Landes Niedersachsen, Julia Hamburg , den pädagogischen Fachkräftemangel nicht lösen. Selbst wenn man Geld für bestimmte Dinge hätte, hätte man noch nicht die Köpfe dafür, sagt die Grünen-Politikerin. Nötig seien tragfähige Lösungen für die Gestaltung des Fachkräftemangels in den kommenden 10 bis 15 Jahren.

Gewerkschaften und Lehrerverbände fordern seit Langem eine Unterrichtsversorgung von 110 Prozent statt 100 Prozent. Damit soll mehr Raum gegeben werden für die Entwicklung von Schul- und Unterrichtskonzepten sowie für die individuelle Begleitung von Kindern und Jugendlichen.

Anne Sliwka, Professorin am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg, setzt sich für ein Modell ein, das zum Beispiel in Finnland oder Singapur etabliert ist: das duale Lehramtsstudium. Studierende könnten schon während ihres Masterstudiums eine Tätigkeit an einer Schule aufnehmen. Sie sammeln dabei früher praktische Erfahrungen und entlasten das Bildungssystem.

Sie schlägt vor, das duale Lehramtsstudium mit nur einem Fach zu kombinieren, um für diesen Weg mehr Bachelorabsolventen zu gewinnen. Bislang müssen Lehrkräfte zwei Fächer unterrichten.

Armin Himmelrath, Britta Mersch