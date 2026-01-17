Netzblockade

In einem Büro in Teheran: Kein Internetzugang über das Mobiltelefon (Archivbild) (Atta Kenare / AFP)

Das erklärte die für Internetfreiheit eintretende Organisation NetBlocks. Nach der tagelangen Abschaltung des Netzes durch das Mullah-Regime zeigten die Messwerte heute Morgen eine leichte Zunahme der Internetverbindung. Allerdings betrügen die Verbindungen im Iran nur etwa zwei Prozent des üblichen Umfangs, heißt es weiter. Nach Angaben von NetBlocks gibt es auch keine Anzeichen für "eine wesentliche Rückkehr" zu allgemein verfügbarem Internet.

Angesichts der landesweiten Proteste gegen die religiöse und politische Führung der Islamischen Republik hatten die Behörden vor gut einer Woche landesweit alle Telekommunikationsverbindungen gesperrt. In dieser Zeit sollen iranische Sicherheitskräfte Schätzungen zufolge mehrere tausend Demonstranten getötet und zehntausende Menschen inhaftiert haben.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.