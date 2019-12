Die militärische Abschreckung funktioniert nicht schlecht, so die Einschätzung des ehemaligen deutschen Botschafters in Washington. "Der Teil, der nicht funktioniert und über den Macron sich nicht ganz unberechtigt aufregt ist, die Konsultations-NATO." Deutlich werde das daran, dass Verbündete aus dem Fernsehen erfahren hätten, dass die Türkei in Syrien aktiv geworden sei. An dieser Stelle müsse man arbeiten, was aber durchaus machbar sei, betonte Ischinger.

(picture-allaince / dpa / Soeren Stache)NATO-Gipfel in London: Eine Allianz sucht ihre Identität

Die NATO feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Zur Zeit überwiegen allerdings die Differenzen innerhalb der Militärallianz. Einzelne Mitgliedstaaten haben das Bündnis heftig kritisiert. Der Gipfel in London soll offenbar einen Reflexionsprozess einleiten.

