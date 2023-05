Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz in der Bundespressekonferenz (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Sie sagte der Bild am Sonntag auf eine Frage nach den gesunkenen Umfragewerten der Grünen, man habe nicht sofort den richtigen Ton getroffen und hätte mehr und besser erklären müssen. Mit Blick auf die Kritik an den Plänen zum schrittweisen Heizungstausch betonte die Ministerin, niemand werde gezwungen, seine Heizung jetzt herauszureißen. Das Gesetz greife erst, wenn ohnehin eine neue anstehe. Der Staat werde den Austausch zudem großzügig unterstützen. Mittel- und langfristig sei eine Wärmepumpe günstiger als eine Gasheizung, so Lemke.

