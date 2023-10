Lettland schließt zwei Kontrollpunkte an der Grenze zu Russland. (dpa / Zoonar / Gunter Kirsch)

An den beiden Kontrollpunkten Pededze and Vientuli seien Barrieren aus Betonblöcken und Stacheldrahtrollen errichtet worden, sagte Innenminister Kozlovskis im Rundfunk. Die lettische Regierung hatte den Schritt als Reaktion auf die Entscheidung Russlands beschlossen, die Einreisemöglichkeiten ukrainischer Staatsbürger einzuschränken. Diese dürfen nur noch an zwei Übergängen ins Land, darunter der Kontrollpunkt Vientuli an der Grenze zu Lettland. Befürchtet wurde, dass es dort zu einem Andrang von Ukrainern kommt, die von dort nach Russland reisen wollen, um beispielsweise von dort in ihre besetzten Heimatorte zu gelangen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.