Iran-Krieg

Ein Öltanker aus dem Persischen Golf trifft in Kalifornien ein. (Archivbild) (Altaf Qadri / AP / dpa / Altaf Qadri)

Der letzte Tanker, der vor Blockade der Straße von Hormus losgefahren war, traf im Hafen von Los Angeles ein. Wie mehrere Medien melden , bezieht der US-Bundesstaat etwa 30 Prozent seiner Öl-Importe aus der Region. Aufgrund der anhaltenden Blockade der Straße von Hormus sind die Treibstoffpreise in Kalifornien bereits auf einen neuen Höchststand gestiegen. Laut der " Los Angeles Times " ist Kalifornien besonders von Importen abhängig, da die eigene Produktion als kostenintensiv gilt und Pipeline-Verbindungen in andere Bundesstaaten fehlen.

Die USA sind der weltweit größte Produzent von Öl. Die Auswirkungen des Kriegs mit dem Iran sind in dem Land dennoch zu spüren. Die steigenden Treibstoffkosten haben auch den innenpolitischen Druck auf Präsident Trump erhöht.

Trump hatte am Wochenende einen Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus angekündigt. Nach Angaben des Militärs wurden sechs iranische Kleinboote zerstört. Der Iran gab wiederum an, Kriegsschiffe beschossen zu haben. Die Angaben lassen sich derzeit nicht prüfen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.