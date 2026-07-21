Libanesische Soldaten nahe der Grenze zu Nord-Israel (Archivbild) (AFP / MAHMOUD ZAYYAT)

Libanesische Truppen seien in die Stadt Zawtar al-Gharbiyah vorgerückt, nachdem sich israelische Streitkräfte von dort zurückgezogen hätten, erklärte die Armee.

Die Ortschaft ist eine von drei sogenannten Pilotzonen, die der Libanon und Israel gemeinsam mit den USA eingerichtet haben. Wie das US-Außenministerium mitteilte, sollen dort die libanesischen Streitkräfte die Kontrolle übernehmen und die Hisbollah-Miliz entwaffnen. Die israelische Armee ziehe sich unterdessen schrittweise zurück.

Wenn der Ablauf in der Praxis funktioniert, soll er auf weitere Gebiete ausgeweitet werden. Israel und der Libanon hatten sich im Juni nach jahrzehntelangem Kriegszustand auf ein Friedensabkommen geeinigt. Die Hisbollah lehnt die Vereinbarung ab.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.