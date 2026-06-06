Nahost-Konflikt

Die Region Nabatija im Süden des Libanon nach einem israelischen Angriff (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Ramiz Dallah)

Dabei seien drei Soldaten getötet worden, heißt es in einer Mitteilung auf der Online-Plattform X. Der Angriff sei in der Region Nabatija erfolgt. Das israelische Militär erklärte, es hätten Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff der militant-islamistischen Hisbollah auf eigene Truppen aus derselben Gegend vorgelegen. Man werde den Vorfall untersuchen.

Die libanesische Armee ist in dem Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah keine Konfliktpartei und verhält sich neutral. Zwischen Israel und der Regierung in Beirut gilt eine Waffenruhe. Die Hisbollah-Miliz fühlt sich daran jedoch nicht gebunden.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.