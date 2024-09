Nahost-Krieg

Viele Menschen flüchten im oder aus dem Libanon. (Omar Sanadiki/AP/dpa)

Zahlreiche Einwohner harren auf der Straße, in Autos, Parks oder am Strand aus. Der geschäftsführende Ministerpräsident Mikati forderte eine diplomatische Lösung. In geplanten Gesprächen mit dem französischen Außenminister Barrot in Beirut werde es vor allem um humanitäre Hilfe Frankreichs gehen, hieß es.

Nach UNO-Angaben wurden seit Beginn der neuen Konfrontationen zwischen Israels Armee und der Hisbollah im Libanon mehr als 210.000 Menschen vertrieben, unter ihnen etwa 120.000 allein im Verlauf der vergangenen Woche. Die Zahl könnte den Vereinten Nationen zufolge aber noch deutlich höher liegen. 50.000 Syrer und Libanesen sind zudem ins benachbarte Bürgerkriegsland Syrien geflohen.

UNO-Welternährungsprogramm bereitet sich auf Versorgung von einer Millionen Menschen im Libanon vor

Das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) hatte am Sonntag eine Soforthilfeaktion zur Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln gestartet. WFP-Teams vor Ort verteilten warme Mahlzeiten, Lebensmittelrationen sowie Brot an Menschen in Notunterkünften, heißt es in einer Mitteilung der Organisation.

Bisher habe man 66.000 Menschen mit der Hilfe erreichen können. Das WFP bereite sich nun darauf vor, bis zu eine Million Menschen mit Nahrungsmitteln zu unterstützen. Dafür seien auch Küchen im Norden und Zentrum des Libanons eingerichtet worden, um dort leichte Mahlzeiten für Bewohner von Notunterkünften zuzubereiten.

"Der Libanon ist an einem Wendepunkt angelangt und kann keinen weiteren Krieg mehr ertragen", sagte Corinne Fleischer, WFP-Regionaldirektorin für den Nahen Osten. Um die Maßnahmen im Libanon fortsetzen zu können, benötige das WFP bis Ende des Jahres 105 Millionen US-Dollar (94 Millionen Euro).

