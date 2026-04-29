Er verurteilte einen Vorfall im Süden des Libanon. Dort wurden bei einem mutmaßlich israelischen Angriff drei Mitarbeiter des Zivilschutzes getötet. Nach Angaben der libanesischen Streitkräfte wurden zudem zwei Soldaten verletzt. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.
Medienberichten zufolge traf der Angriff eine Patrouille, die Rettungskräfte zu einem Einsatz am Ort einer vorherigen israelischen Attacke begleitete.
Trotz einer Waffenruhe kommt es im Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz fast täglich zu gegenseitigen Angriffen.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.