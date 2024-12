Bundestagswahl am 23. Februar

Der FDP-Vorsitzende Lindner (Kay Nietfeld/dpa)

Der Bundesvorstand habe die Entscheidung einstimmig getroffen, teilte der designierte Generalsekretär Buschmann in Berlin mit. Bestätigt werden muss die Personalie formell noch vom Sonderparteitag am 09. Februar. Lindner machte danach in Berlin deutlich, dass er seine Partei in eine "Schlüsselrolle" bei einer künftigen Regierungsbildung bringen will. Mit den Freien Demokraten im Bundestag gebe es keine schwarz-grüne Mehrheit, sagte Lindner.

Der Bundesvorstand befasste sich auch mit dem Entwurf für das Programm der FDP zur geplanten Neuwahl des Bundestages am 23. Februar.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.