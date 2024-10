Zukunft der Ampel-Koalition

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Lindner äußerte sich auch zu den andauernden Spannungen mit SPD und Grünen. Wie sich die Regierung gegenwärtig präsentiere "und auch die nicht geklärte Grundrichtung entspricht nicht meinem Selbstanspruch an Regierungshandeln". So gelinge es der Koalition "in zunehmendem Maße nicht", sich auf etwas zu verständigen, es öffentlich zu vertreten und umzusetzen.

Auf die Frage, für wie wahrscheinlich er eine vorgezogene Bundestagswahl am 9. März 2025 halte, antwortete der FDP-Chef demnach, er wolle sich an solchen Spekulationen nicht beteiligen. Er machte in dem Gespräch allerdings deutlich, dass die anstehenden Haushaltsverhandlungen entscheidend sind: "Eine Regierung braucht einen Haushalt, sonst ist sie keine Regierung mehr."

Mehrheit für Neuwahlen

Eine knappe Mehrheit der Deutschen spricht sich inzwischen für Neuwahlen aus. Das ist das Ergebnis des jüngst veröffentlichten ARD-DeutschlandTrends . Demnach bewerten nur noch 14 Prozent der Deutschen (-5 Prozentpunkte im Vergleich zu Anfang Oktober) die Arbeit der Ampel positiv. 85 Prozent seien weniger oder gar nicht zufrieden.

Kritische Wortmeldungen nehmen zu

Kürzlich hatte bereits Bundesjustizminister Buschmann eine klare Zusage für einen Verbleib seiner FDP in der Ampel-Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode vermieden. Er sagte dem Online-Portal "The Pioneer", eine "Garantie" dafür könne er nicht geben. Er könne die Frage nur mit "Ja" beantworten, falls in der Bundesregierung eine Einigung gelinge, die "finanzielle Solidität" und "wirtschaftliche Stärke" für Deutschland herstelle. Buschmann betonte, die diesbezüglich in der Koalition geführten, intensiven Debatten um den richtigen Weg für Deutschland seien für die Freien Demokraten nicht nebensächlich, sondern vielmehr eine "Schicksalsfrage".

