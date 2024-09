Bundeshaushalt

Haushaltswoche im Bundestag mit Finanzminister Lindner (Philip Dulian / dpa / Philip Dulian)

Lindner sagte in Berlin, man habe um diesen Haushalt hart gerungen. Aber solange es möglich sei, sich zu einigen, sei dies auch nötig, denn man gehe nicht leichtfertig mit der Stabilität der Bundesrepublik Deutschland um. Nur bei tragfähigen Staatsfinanzen bleibe man in außergewöhnlichen Krisen handlungsfähig. Lindner zeigte sich zuversichtlich, dass die Wachstumsinitiativen der Bundesregierung ihren Effekt entfalten. Wirtschaftswachstum sei ein Gebot sozialer Gerechtigkeit, denn bei Stagnation gebe es kaum Aufstiegschancen für Menschen, die nicht mit ihrer Lebenssituation zufrieden sein könnten.

Kritik am Haushaltsentwurf unter anderem von der Union

Vor Beginn der Haushaltsberatungen hatte die Union der Regierung Unfähigkeit bei der Aufstellung des Etats vorgeworfen. Fraktionsvize Middelberg sagte im Deutschlandfunk, der Entwurf sei von Löchern nur so durchsetzt

Der Etat sieht Ausgaben von rund 489 Milliarden Euro vor. Dafür braucht der Bund 51,3 Milliarden Euro an frischen Krediten. Rund 12 Milliarden Euro sind noch nicht gegenfinanziert; die Ampel-Koalition hofft hierbei auf Minderausgaben in den einzelnen Ressorts. Zum Auftakt der Haushaltswoche werden am Nachmittag die Einzeletats für Arbeit und Soziales, Ernährung und Landwirtschaft sowie das Bauministerium verhandelt.

