FIFA-Kritik

Lise Klaveness als Martin Luther King gefeiert

Norwegens neue Verbandschefin Lise Klaveness hat beim FIFA-Kongress in Doha mit Gastgeber Katar und dem Weltfußballverband abgerechnet. Die Rede kam dabei nicht überraschend, Norwegen hatte zuletzt schon mit Kritik am Emirat aufgewartet. In ihrem Heimatland wurde Klaveness überschwänglich gefeiert.