In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden heute neue Landtage gewählt. In Baden-Württemberg regiert eine grün-schwarze Koalition unter Ministerpräsident Kretschmann. Im benachbarten Rheinland-Pfalz regiert Kollegin Dreyer von der SPD mit FDP und Grünen. Die Parteien beider Regierungschefs dürfen laut den letzten Umfragen erneut damit rechnen, stärkste Kraft zu werden. Alles weitere in unserem LIVE-TICKER:

Corona-bedingt wird bei beiden Landtagswahlen ein hoher Briefwahl-Anteil erwartet. Dadurch werden die Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr etwas später kommen, als man es bislang gewohnt ist. In den Wahllokalen gelten besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Wahlhelferinnen und -helfer beobachteten zunächst einen schleppenden Auftakt bei der Stimmabgabe.

Wegen der Masken- und Lobbyismus-Affären der vergangenen Tage werden die Wahlen auch als Stimmungstest für die CDU und den neuen Parteivorsitzenden Laschet gelesen, der als möglicher Kanzlerkandidat der Union gehandelt wird. Angesichts des zu erwartenden hohen Anteils an Briefwählern muss davon ausgegangen werden, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme bereits vor den Affären abgegeben haben.

Neben den beiden Landtagswahlen finden in Hessen Kommunalwahlen statt. In diesem Jahr stehen neben der Bundestagswahl im September noch vier weitere Landtagswahlen an: in Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.

16.30 Uhr - In Baden-Württemberg stimmten an den Wahlurnen bis 14 Uhr 19,6 Prozent aller Wahlberechtigten ab, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Hinzu kommen die Briefwähler: Ihr Anteil lag in repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken bei rund 36 Prozent.

16.05 Uhr - Ministerpräsident Kretschmann hat am Vormittag seine Stimme abgegeben. Der Grünen-Politiker wählte in seiner Heimatstadt Sigmaringen, wie eine Parteisprecherin mitteilte. Kretschmann will bei der Landtagswahl im Südwesten sein Regierungsamt gegen Kultusministerin Eisenmann (CDU) verteidigen. Diese hatte ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.

16.45 Uhr - Nach ihrer Stimmabgabe in Alzey hat sich FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt optimistisch gezeigt. Laut SWR sagte sie, sie sei zuversichtlich, dass ihre Partei ein starkes Ergebnis erreichen werde. Dann werde man schauen, wer auf auf die FDP zukomme.

16.05 Uhr - Die Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalz liegt bis zum Mittag bei rund 52 Prozent. "Wegen der hohen Zahl an Briefwählern war es in den Wahllokalen bislang sehr ruhig", teilte der Landeswahlleiter mit. "Stichproben in ausgewählten Kommunen ergaben bis zum Mittag einen Urnenwähleranteil von 7,5 Prozent. Weitere 44,5 Prozent hatten bereits per Briefwahl abgestimmt." Bei der Landtagswahl 2016 lag die Wahlbeteiligung insgesamt bei 70,4 Prozent.

