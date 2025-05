Ukraine-Gespräche

CDU-Politiker Röttgen rechnet nicht mit Putins Erscheinen

Durch die europäische Geschlossenheit ist nach Einschätzung von Norbert Röttgen (CDU) Bewegung in die Friedensdiplomatie zur Ukraine gekommen. Zu den Gesprächen in Istanbul werde Putin wohl nicht erscheinen. „Er will Krieg und nicht verhandeln.“