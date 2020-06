Während zehn Teams der deutschen Basketball-Liga die Saison am 6. Juni in einem Final-Turnier in München zu Ende spielen, ist die Spielzeit für die Braunschweiger bereits beendet. Die Löwen sprachen sich "aus finanziellen Gründen" gegen die Teilnahme am bevorstehenden Meisterturnier in München aus. Man habe Spieler und Mitarbeiter in Kurzarbeit, hohe sechsstellige Einbußen durch die fehlenden Zuschauereinnahmen und zudem sei die Vorbereitungszeit der Mannschaft auf das Turnier zu kurz gewesen, sagte Löwen-Geschäftsführer Sebastian Schmidt im Deutschlandfunk.

Für den Basketball in Deutschland sei das Turnier aber eine gute Chance, um den Basketball vor einem anderen Publikum zu präsentieren. "Weil neben dem Fußball nur der Basketball aktiv ist", sagte der Sportfunktionär.

(www.imago-images.de)Basketball-Finalturnier im gesellschaftlichen Ausnahmezustand

Nach den Fußballern nimmt auch die BBL den Spielbetrieb wieder auf. Das Finalturnier findet in München statt. Wir klären die wichtigsten Fragen zum Turnier.

Der Verein war unter der Woche in die Schlagzeilen geraten, als bekannt geworden war, dass NBA-Star Dennis Schröder seinen Heimatklub komplett übernehmen wird. Der Nationalspieler, der bislang 70 Prozent der Anteile an seinem Heimatklub inne hatte, wird nach Klub-Angaben vom Mittwoch zum 1. Juli auch die restlichen 30 Prozent übernehmen. Der Spieler der Oklahoma City Thunder ist damit ab sofort alleiniger Gesellschafter beim Basketball-Bundesligisten. Die vorherigen drei weiteren Gesellschafter werden allerdings weiterhin als Sponsoren bei den Niedersachsen fungieren.



Durch den Einstieg von Schröder bei den Niedersachsen seien die kurzfristigen Geldsorgen erst einmal gelöst, sagte Schmidt im Dlf. Wegen der Coronakrise sei es aber extrem schwer Sponsoren zu halten und neue Partner zu akquirieren.



Wegen der Coronavirus-Pandemie und der unterbrochenen Basketball-Meisterschaft war die Zukunft des Klubs ungewiss gewesen. Mit der kompletten Übernahme durch Schröder ist laut Verein auch die "Teilnahme der Löwen am Lizenzierungsverfahren" gesichert worden.