Nahostkrieg

Die Organisatoren der Kundgebung rechnen mit 500.000 Teilnehmer, die vom Hyde Park zur US-Botschaft ziehen wollen, um einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern. Es wäre einer der größten politischen Protestmärsche in der britischen Geschichte. Premierminister Sunak rief dazu auf, sich friedlich zu verhalten und das britische Weltkriegsgedenken am "Armistice Day" zu respektieren. Politiker und Vertreter des Königshauses erinnern heute an den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg 1918. Es gab Forderungen, die Großkundgebung zu verbieten, um das Gedenken nicht zu behindern, was mit Verweis auf die Gesetzeslage abgelehnt wurde.

Auch in Deutschland und anderen Ländern sind für heute Kundgebungen geplant.

