Straße von Hormus
London und Paris wollen Gespräche zur Wiedereröffnung der Meerenge ausrichten

Großbritannien und Frankreich wollen Berichten zufolge Gespräche zur Wiedereröffnung der durch den Iran blockierten Straße von Hormus ausrichten.

    Eine Satellitenaufnahme vom Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman.
    Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman (picture alliance / dpa | NASA: The Visible Earth (undatiertes Archivbild))
    Ein Beamter des britischen Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP, ein Treffen mit Vertretern aus rund 30 Ländern solle noch in dieser Woche stattfinden. Ein Sprecher des französischen Militärs teilte mit, es werde "in Kürze" eine Videokonferenz geben - das Treffen stehe in keinem Zusammenhang mit dem Vorgehen der USA.
    Unter anderem Großbritannien, Frankreich und Deutschland hatten sich in der vergangenen Woche bereiterklärt, mit geeigneten Maßnahmen eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu gewährleisten.
    Mehr zum Krieg im Nahen Osten in unserem Newsblog
    Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.