Ein Beamter des britischen Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP, ein Treffen mit Vertretern aus rund 30 Ländern solle noch in dieser Woche stattfinden. Ein Sprecher des französischen Militärs teilte mit, es werde "in Kürze" eine Videokonferenz geben - das Treffen stehe in keinem Zusammenhang mit dem Vorgehen der USA.
Unter anderem Großbritannien, Frankreich und Deutschland hatten sich in der vergangenen Woche bereiterklärt, mit geeigneten Maßnahmen eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu gewährleisten.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.