Proteste in Los Angeles gegen die Trump-Migrationspolitik. (AP / Ethan Swope)

Die Ausgangssperre gilt zunächst nur für ein kleines Gebiet im Zentrum der Stadt und soll bis zum frühen Morgen dauern. In Los Angeles gibt es seit Tagen Proteste gegen die Migrationspolitik der Regierung. Wiederholt kam es dabei auch zu Ausschreitungen und Zusammenstößen mit Sicherheitskräften.

US-Präsident Trump erklärte am Abend, dass das Militär solange in Los Angeles bleibe, bis dort wieder Frieden herrsche. Trump hatte gegen den Willen des Bundesstaates Kalifornien rund 4.000 Soldaten der Nationalgarde sowie 700 Marineinfanteristen entsandt. Die US-Einwanderungsbehörde ICE bestätigte inzwischen, dass sich Mitglieder der Nationalgarde auch an Razzien gegen Migranten beteiligt haben.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.