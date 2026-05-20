Die Drohne war vom benachbarten Belarus aus in Richtung Litauen geflogen, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Menschen in der Hauptstadt Vilnius erhielten eine Warnmeldung auf ihre Handys, wonach sie sich an einen sicheren Ort begeben sollten. Wie der litauische Sender LRT berichtet, wurden unter anderem Präsident Nauseda und Regierungschefin Ruginienė in Schutzräume gebracht. Der Flughafen in Vilnius setzte den Flugbetrieb aus. Mittlerweile wurde der Luftalarm wieder aufgehoben.
In den baltischen Staaten kommt es wegen des Ukraine-Kriegs immer wieder zu Verletzungen des Luftraums. Erst gestern hatte ein NATO-Kampfjet eine mutmaßliche fehlgeleitete ukrainische Drohne über Estland abgeschossen. In Lettland waren diesen Monat zwei ukrainische Drohnen nahe der russischen Grenze abgestürzt. Der Vorfall löste eine politische Krise im Land aus. Zunächst trat Verteidigungsminister Spruds zurück, in der Folge auch Regierungschefin Silina.
Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.