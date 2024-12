Menschen feiern auf den Straßen von Damaskus den Sturz des Machthabers Assad. (picture alliance / Anadolu / Ammar Ghali)

Die US-Luftwaffe bestätigte mehrere dutzende Angriffe gegen die Terrormiliz IS. Diese seien Teil der laufenden Mission, den IS zu schwächen. Die Terrorgruppe müsse daran gehindert werden, sich in Zentral-Syrien neu aufzustellen. Die Vereinigten Staaten haben noch rund 900 Soldaten in Syrien stationiert. Die israelischen Luftangriffe richteten sich nach Angaben von Außenminister Saar gegen mutmaßliche Produktionsstätten von Chemiewaffen und auf Standorte von Langstreckenraketen. Man müsse verhindern, dass diese Waffen in die Hände von Extremisten gelangten, sagte Saar.

Mit der Lage nach dem Sturz von Machthaber Assad befasst sich heute der UNO-Sicherheitsrat. Die Sitzung auf Antrag Russlands soll nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur am Abend unserer Zeit stattfinden. Assad war vor den Aufständischen laut russischen Agenturen mit seiner Familie nach Moskau geflohen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.