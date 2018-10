Luftfahrtgipfel in Hamburg Kapazität des Luftverkehrs soll deutlich erhöht werden

Flugzeuge starten oder landen zu spät, Flüge werden ganz gestrichen, Sicherheitskontrollen dauern viel zu lange - solche Situationen soll es in Zukunft weniger geben, da waren sich beim Luftfahrtgipfel in Hamburg alle einig. Mit einem 25-Punkte-Plan soll der Luftverkehr in Deutschland verbessert werden.

Von Volker Frerichs