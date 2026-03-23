Das 100-jährigen Bestehen der Lufthansa wurde am Flughafen München gefeiert. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Das kündigte Vorstandschef Spohr auf einem Festakt in München zum hundertjährigen Bestehen der Fluggesellschaft an. Durch die Erweiterung soll die Kapazität bis 2035 um bis zu zehn Millionen Passagiere pro Jahr gesteigert werden. Die Lufthansa ist Mitbetreiberin des Terminals 2 am Münchener Flughafen. Damit kann sie Planung und Betrieb nach eigenen Vorstellungen mitgestalten. Die Höhe der notwendigen Investitionen ist unbekannt. Bayerns Finanzminister Füracker wies darauf hin, dass die Erweiterung ohne staatliche Mittel erfolgen müsse.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.