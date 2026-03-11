Flugverkehr
Lufthansa erarbeitet Sonderflugplan wegen Pilotenstreiks

Die Deutsche Lufthansa erarbeitet wegen des angekündigten Pilotenstreiks in den kommenden beiden Tagen einen Sonderflugplan.

    Hauptsitz der Deutschen Lufthansa AG in Köln-Deutz.
    Die Lufthansa erstellt Sonderflugplan wegen Pilotenstreiks. (Daniel Kalker/dpa)
    Er soll im Lauf des Nachmittag veröffentlicht werden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Konzerntöchter Discover Airlines und Cityline sollen den Angaben zufolge planmäßig fliegen und nach ⁠Möglichkeit sogar ⁠Zusatzflüge übernehmen. Von dem Ausstand betroffen sind Flüge der Kernmarke Lufthansa und der Frachtsparte Lufthansa Cargo.
    Die Lufthansa-Piloten hatten bereits vor rund vier Wochen für einen Tag gestreikt. 800 Flüge mussten damals annulliert werden; rund 100.000 Passagiere waren betroffen.
