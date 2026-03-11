Flugverkehr

Er soll im Lauf des Nachmittag veröffentlicht werden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Konzerntöchter Discover Airlines und Cityline sollen den Angaben zufolge planmäßig fliegen und nach Möglichkeit sogar Zusatzflüge übernehmen. Von dem Ausstand betroffen sind Flüge der Kernmarke Lufthansa und der Frachtsparte Lufthansa Cargo.
Die Lufthansa-Piloten hatten bereits vor rund vier Wochen für einen Tag gestreikt. 800 Flüge mussten damals annulliert werden; rund 100.000 Passagiere waren betroffen.
Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.