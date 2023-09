Symbolbild. Ein F-16-Kampfjet der rumänischen Luftwaffe patrouilliert an der NATO-Ostflanke. (imago / ABACAPRESS / IPA )

Zwei Eurofighter-Kampfflugzeuge seien im oberbayerischen Neuburg an der Donau in ständiger Bereitschaft, teilte die Luftwaffe in Berlin mit. Sie sollten unidentifizierte oder feindliche Flugzeuge im slowakischen Luftraum abfangen. Zudem seien Trainingsflüge über der Slowakei geplant.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.