Freihandelsabkommen wird unterzeichnet

EU-Kommissionspräsidentin Präsidentin Ursula von der Leyen und der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva bei einer gemeinsamen Erklärung (Bruna Prado / AP / dpa )

Der Unterzeichnung waren mehr als 25-jährige Verhandlungen vorausgegangen. Die neue Freihandelszone wird mit mehr als 700 Millionen Einwohnern und einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung von rund 22 Billionen US-Dollar eine der größten weltweit sein. Zu dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur gehören neben Brasilien und Paraguay auch Argentinien und Uruguay. Bolivien ist zwar ebenfalls Mitglied, muss seine Gesetzgebung aber noch an die des Bündnisses anpassen.

Bei einem Treffen in Rio de Janeiro würdigten Brasiliens Präsident Lula da Silva und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Unterzeichnung des Abkommens. Die EU und die Mercosur-Staaten seien dabei, Geschichte zu schreiben, sagte Lula. Von der Leyen dankte Lula für das persönliche Engagement, mit dem er sich für das Abkommen eingesetzt habe.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.