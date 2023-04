Rede zur Souveränität Europas

Macron für weniger Abhängigkeit von USA und China

Bei einer Grundsatzrede in Den Haag hat Frankreichs Präsident Macron seine Forderungen nach mehr Eigenständigkeit der EU bekräftigt. Er unterstreicht damit eine Position, die ihm in den letzten Tagen viel Kritik eingebracht hat - insbesondere in Bezug auf die europäische Haltung zu Taiwan.

11.04.2023