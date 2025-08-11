Krieg in Nahost

Macron schlägt UNO-Mission im Gazastreifen vor

Der französische Präsident Macron hat eine UNO-Mission zur Stabilisierung der Lage im Gazastreifen vorgeschlagen. Es sei der einzig glaubhafte Weg, um aus der inakzeptablen Situation zu kommen, hieß es in einer Mitteilung des Élysée-Palastes. Eine internationale Mission unter UNO-Mandat könne den Terrorismus bekämpfen und die Bevölkerung unterstützen, erklärte Macron.