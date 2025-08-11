Krieg in Nahost

Die Mission könne auch zur Entwaffnung der Hamas beitragen. Er bekräftigte seine Kritik an den Plänen der israelischen Regierung, den Militäreinsatz auszuweiten. Der französische Präsident bezeichnete dies als angekündigtes Desaster beispielloser Schwere.
Auch bei einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats gab es deutliche Kritik am Vorgehen Israels. Eine Vertreterin der USA verteidigte Israel hingegen und bezeichnete die Vorwürfe als politisch motiviert und kategorisch falsch.
