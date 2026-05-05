Spitzentreffen in Eirwan

Frankreichs Präsident Emanuel Macron am Kalvier, zusammen mit Charles Aznavours. Begleitet werden sie von Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Schlagzeug. (Screenshot / @araratpetrosian/x)

Begleitet vom armenischen Premierminister Paschinjan am Schlagzeug gab er bei einem Staatsbankett in Eriwan das Lied "La Bohème" des Franco-Armeniers Charles Aznavour zum Besten. Armeniens Präsident Chatschaturjan beteiligte sich mit einer Begleitung am Flügel. Das Staatsbankett in der Hauptstadt Eriwan fand nach einem Treffen mit fast 40 Staats- und Regierungschefs aus Europa statt. Die Kaukasusrepublik richtete ein Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft aus. Heute beraten Vertreter der Europäischen Union und Armeniens über einen Ausbau der Zusammenarbeit . Bei der ersten Zusammenkunft dieser Art geht es unter anderem um Projekte in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitales sowie Sicherheit und Verteidigung.

Die frühere Sowjetrepublik Armenien strebt inzwischen Richtung EU. Diese ist ein wichtiger Partner Armeniens bei Handel und Investitionen. Seit 2021 gibt es ein Partnerschaftsabkommen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.