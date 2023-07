AfD-Parteitag

Zähe Aufstellung der Europa-Kandidaten

In der AfD ist manche politische Freundschaft längst in Feindschaft übergegangen - jüngst zu beobachtet beim Parteitag in Magdeburg. Deshalb zieht sich die Aufstellung der Kandidaten für die Europawahl in die Länge. Und noch fehlt ein Programm.

Finthammer, Volker | 30. Juli 2023, 18:21 Uhr