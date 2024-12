In Mailand gilt ein verschärftes Rauchverbot (Archivbild). (AFP / PIERO CRUCIATTI)

Vom 1. Januar an darf im öffentlichen Raum nur noch mit mindestens zehn Metern Abstand zu anderen Personen geraucht werden. Ansonsten drohen Strafen von bis zu 240 Euro. Die Stadt setzt damit eine Verordnung um, die der Stadtrat beschlossen hatte, um die Luftqualität zu verbessern. Auf Spielplätzen, Sportanlagen, Friedhöfen sowie in Parks und an Haltestellen ist das Rauchen bereits verboten.

Das neue Verbot gilt nur für Zigaretten, Zigarren oder Zigarillos. E-Zigaretten hingegen bleiben auch in Mailand im Freien meistens erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.