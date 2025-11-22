Fußball-Bundesliga

Grischa Prömel (l, 1899 Hoffenheim) attackiert Nadiem Amiri. (picture alliance / dpa / Torsten Silz)

Der eingewechselte Danny da Costa sicherte den Gastgebern einen Punkt (76.). Der Mainzer Dominik Kohr (88.) erhielt nach einem Foul an Max Moerstedt die Rote Karte. Nationaltorhüter Baumann absolvierte vor 34.000 Zuschauern seinen 500. Bundesliga-Einsatz.

Das Bundesliga-Wochenende hatte in Mainz mit Fanprotesten begonnen. In der Arena hingen Plakate mit Aufschriften wie "Totalitären Wahn stoppen" und "Gegen Generalverdacht". Die Aktionen richten sich gegen die geplanten Sicherheitsmaßnahmen der Politik in deutschen Stadien und sollen am Samstag und Sonntag fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.