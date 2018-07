Makuladegeneration Verschwommener Fleck statt scharfes Sehen

Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) zählt in Industrieländern zur häufigsten Ursache für Blindheit. In Deutschland sind rund drei Millionen Menschen von der Erkrankung betroffen, die sich über Jahre hinziehen kann. Therapiemöglichkeiten gibt es, doch in manchen Fällen stößt die Medizin an ihre Grenzen.

Am Mikrofon: Carsten Schroeder