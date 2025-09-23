Austritt angekündigt

Außenansicht des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag (picture alliance / ANP / Phil Nijhuis)

Damit erkennen sie dessen Rechtsprechung nicht länger an. Die vom Militär regierten Staaten warfen dem in Den Haag ansässigen Gericht vor, Verbrechen nur willkürlich zu verfolgen und zu einem - so wörtlich - "Instrument neokolonialer Unterdrückung" geworden zu sein. In den drei rohstoffreichen ehemaligen französischen Kolonien hatten zwischen 2020 und 2023 Juntas die Macht ergriffen. Seither setzen sie auf eine militärische Zusammenarbeit mit Russland.

Das Weltstrafgericht verfolgt seit 2002 unter anderem Kriegsverbrechen, und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Vorwürfe des Völkermords. Während ihm etwa alle EU-Länder angehören, sind die USA, Israel und ebenso Russland keine Vertragsstaaten.

23.09.2025