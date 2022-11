Der Tag

Mali und die Bundeswehr

Die Bundeswehr wird ihren Einsatz in Mali beenden, das ist seit dieser Woche bekannt. Aber was bedeutet das für diesen Terror-Hotspot in Westafrika? Außerdem: Die Klima-Proteste am Flughafen BER. Und: Hans Magnus Enzensberger ist tot – ein Rückblick.

Von Tobias Armbrüster | 25. November 2022, 17:00 Uhr