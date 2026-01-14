Das Universitätsklinikum Jena etwa teilte mit, zunächst seien nur die Blutgruppen A und Null betroffen gewesen. Mittlerweile fehle es an allen. Geplante Eingriffe müssten zunehmend verschoben werden. Die noch vorhandenen Vorräte würden vor allem für Notfälle nach Unfällen gebraucht. Zuvor hatten bereits andere Kliniken auf den Mangel hingewiesen. Das Deutsche Rote Kreuz rief zu Blutspenden auf.
Grund für die aktuelle Situation ist demnach, dass derzeit viele Menschen erkältet sind. Sie dürfen dann kein Blut spenden. Zudem führe das Winterwetter dazu, dass weniger Menschen spenden gingen. Nach Angaben der Krankenkasse AOK gehen darüber hinaus generell immer weniger Menschen Blut spenden.
