Marine Hitze

Studie erklärt Rekordwärme im Nordatlantik

Im Sommer 2023 war der Nordatlantik so warm wie nie – über 25 Grad. Laut einer Studie lag das vor allem an ungewöhnlich schwachem Wind: Dadurch konnte sich das Wasser schneller aufheizen. Solche Hitzewellen könnten in Zukunft noch öfter auftreten.