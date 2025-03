Marine Le Pen verlässt den Gerichtssaal. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Thibault Camus)

Le Pen erklärte, das Urteil sollte jeden skandalisieren, der an die Demokratie glaube. Die 56-Jährige betonte, sie sei unschuldig und werde weiter kämpfen. Ihr Anwalt hatte bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Der Vorsitzende ihrer Partei, Bardella, sprach von einem Todesstoß für die Demokratie in Frankreich. Er rief die Anhängerschaft zu Protesten auf.

Le Pen war von einem Gericht in Paris wegen der Veruntreuung von EU-Geldern schuldig gesprochen worden. Sie darf für fünf Jahre nicht bei Wahlen antreten. Außerdem wurde sie zu vier Jahren Haft verurteilt, zwei davon wurden zur Bewährung ausgesetzt, zwei sollen mit einer Fußfessel abgegolten werden. Zudem wurde eine Geldstrafe von 100.000 Euro verhängt. Dass Le Pen in Berufung geht, wird ihr wohl keine Möglichkeit liefern, bei der Präsidentschaftswahl anzutreten, da es als äußerst unwahrscheinlich gilt, dass ein weiterer Prozess zu einem schnellen Ergebnis kommt.

Neben Le Pen wurden acht Europaabgeordnete ihrer Partei schuldig gesprochen. In dem Prozess ging es um die Scheinbeschäftigung von Assistenten im Europaparlament. Mit dem Geld wurden stattdessen Mitarbeiter des Rassemblement National in Frankreich bezahlt.

Weltweite Reaktionen auf Verurteilung

Politiker aus dem rechten Spektrum kritisierten die Verurteilung von Le Pen. US-Präsidentenberater Musk schrieb auf der Plattform X: "Wenn die radikale Linke nicht mittels einer demokratischen Wahl gewinnen kann, missbraucht sie das Rechtssystem, um ihre Gegner ins Gefängnis zu stecken." Der frühere brasilianische Präsident Bolsonaro kritisierte einen "linken Aktivismus in der Justiz". Der ungarische Regierungschef Orban sicherte Le Pen Unterstützung zu. Er schrieb auf X: "Je suis Marine".

Kreml-Sprecher Peskow beklagte nach der Urteilsverkündung eine "Verletzung demokratischer Normen". Italiens Vize-Ministerpräsident Salvini meinte, man wolle die frühere Präsidentschaftskandidatin aus dem politischen Leben ausschließen. Der niederländische Rechtspopulist Wilders sagte, er sei schockiert über die Gerichtsentscheidung.

In Deutschland begrüßte der CDU-Außenpolitiker Hardt die Verurteilung von Le Pen. Das Gericht schiebe ihren politischen Ambitionen zu Recht einen Riegel vor, erklärte Hardt. Die französische Republik und ihre Gesetze schützten die EU und das Geld der Steuerzahler. Der Grünen-Co-Vorsitzende Banaszak bezeichnete das Urteil gegen die Rechtspopulistin als ein Zeichen, dass der Rechtsstaat funktionierte. Le Pen habe sich offenbar an öffentlichen Mitteln bereichert. Es sei gut, dass dies Konsequenzen habe, betonte Banaszak.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.