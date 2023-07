Niederlande

Premier Mark Rutte kündigt seinen Rückzug aus der Politik an

Der niederländische Premier Mark Rutte will bei den kommenden Wahlen nicht mehr antreten. Seine Vier-Parteien-Koalition war in der letzten Woche am Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Offen ist, wer ihm an der Spitze seiner rechtsliberalen VDD folgen wird.

Vorreiter, Paul | 10. Juli 2023, 13:10 Uhr