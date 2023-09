Erdbeben in Marokko

Zahl der Toten steigt auf mehr als 2.000

In Marokko kommt es weiter zu Nachbeben. Bei den schweren Erdstößen sind mehr als 2.000 Menschen getötet worden. Am schlimmsten betroffen sind die abgelegenen Dörfer im Atlas-Gebirge. Die Nothilfe kommt dort nur schwer an.

Sadaqi, Dunja | 10. September 2023, 13:06 Uhr