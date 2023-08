Sachsen-Anhalt

Eine Regenbogenflagge weht im Wind. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Nach Angaben der Polizei kam es gestern in Weißenfels zu Pöbeleien durch eine etwa 20-köpfige Personengruppe. Dabei sollen auch Gegenstände geworfen worden sein. Verletzt wurde demnach niemand. Medienberichten zufolge soll auch der Hitlergruß gezeigt worden sein. Von den Beteiligten der Störaktion sei die Identität festgestellt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauerten an. An der CSD-Kundgebung nahmen den Angaben zufolge etwa 600 Menschen teil. Landrat Ulrich von der CDU erklärte als Schirmherr, es sei wichtig, Unterstützung für solche Veranstaltungen zu zeigen.

Bereits vor der Kundgebung hatte es unter anderem von der rechtsextremen Kleinpartei "Der Dritte Weg" Hetze mit homophoben Äußerungen gegen den Christopher Street Day gegeben.

